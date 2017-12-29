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На пожаре в жилом доме в Нью-Йорке погибли 12 человек

29 декабря 2017 08:01
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Новости США. Крупный пожар в Нью-Йорке. Не менее 12 человек стали жертвами возгорания в жилом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе один ребенок.

На месте ЧП до сих пор почти две сотни спасателей. Возгорание произошло этой ночью. Огонь очень быстро распространился по всему дому, заблокировав жильцов верхних этажей. Очевидцы утверждают, что рядом с домом загорелись мусорные баки, после чего огонь перекинулся на жилое здание. В итоге, 4 человека с серьезными ожогами доставлены в больницу. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано. Причины ЧП устанавливаются.

# Пожар # Фотофакт

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