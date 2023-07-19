Прямой эфир

На полигоне в Крыму произошёл пожар – эвакуируют более 2 тысяч жителей

19 июля 2023 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Пожар произошел на полигоне в Крыму: эвакуируют более двух тысяч жителей. Чрезвычайное происшествие произошло утром, в связи с этим был создан оперативный штаб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне в Крыму произошёл пожар – эвакуируют более 2 тысяч жителей-1

Причины возгорания на полигоне установят следственные органы. Эвакуированных людей разместят в специальных пунктах и обеспечат всем необходимым. Участок трассы «Таврида» перекрыт, организован объезд. Железнодорожное сообщение не нарушено. 

# Пожар # Новости России # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Польша перебросила две бригады военных к белорусской граница из-за ЧВК «Вагнер»
19 июля 2023 07:43

Польша перебросила две бригады военных к белорусской граница из-за ЧВК «Вагнер»

Пленный украинский солдат рассказал о расстрелах подчинённых командирами ВСУ
19 июля 2023 07:19

Пленный украинский солдат рассказал о расстрелах подчинённых командирами ВСУ

Аксёнов: Крым самостоятельно справится с пожаром на военном полигоне, 2 тыс. человек эвакуируют
19 июля 2023 06:55

Аксёнов: Крым самостоятельно справится с пожаром на военном полигоне, 2 тыс. человек эвакуируют