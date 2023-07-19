На полигоне в Крыму произошёл пожар – эвакуируют более 2 тысяч жителей

Новости России. Пожар произошел на полигоне в Крыму: эвакуируют более двух тысяч жителей. Чрезвычайное происшествие произошло утром, в связи с этим был создан оперативный штаб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Пожар произошел на полигоне в Крыму: эвакуируют более двух тысяч жителей. Чрезвычайное происшествие произошло утром, в связи с этим был создан оперативный штаб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причины возгорания на полигоне установят следственные органы. Эвакуированных людей разместят в специальных пунктах и обеспечат всем необходимым. Участок трассы «Таврида» перекрыт, организован объезд. Железнодорожное сообщение не нарушено.