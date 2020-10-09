На парламентских выборах в Литве фиксируют многочисленные нарушения

Новости Литвы. На парламентских выборах в Литве международные наблюдатели фиксируют многочисленные нарушения. За четыре дня досрочного голосования – более 170 фактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них случаи подкупа избирателей, распространения политической рекламы, а также нарушения в работе избирательных комиссий. Руководитель независимой организации по наблюдению за выборами сообщила, что за один голос гражданам предлагалось около 10 евро. Эти сведения направили для разбирательств в полицию.