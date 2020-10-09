На парламентских выборах в Литве фиксируют многочисленные нарушения

Новости Литвы. На парламентских выборах в Литве международные наблюдатели фиксируют многочисленные нарушения. За четыре дня досрочного голосования – более 170 фактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. На парламентских выборах в Литве международные наблюдатели фиксируют многочисленные нарушения. За четыре дня досрочного голосования – более 170 фактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них случаи подкупа избирателей, распространения политической рекламы, а также нарушения в работе избирательных комиссий. Руководитель независимой организации по наблюдению за выборами сообщила, что за один голос гражданам предлагалось около 10 евро. Эти сведения направили для разбирательств в полицию.
Также наблюдателями были выявлены случаи, когда в кабину для голосования входили сразу несколько человек, а некоторые пытались фотографировать бюллетени.
Парламентские выборы в Литве пройдут 11 октября. Досрочное голосование началось в минувший понедельник, 5 октября.