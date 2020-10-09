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На парламентских выборах в Литве фиксируют многочисленные нарушения

09 октября 2020 19:26
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Новости Литвы. На парламентских выборах в Литве международные наблюдатели фиксируют многочисленные нарушения. За четыре дня досрочного голосования – более 170 фактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На парламентских выборах в Литве фиксируют многочисленные нарушения-1

Среди них случаи подкупа избирателей, распространения политической рекламы, а также нарушения в работе избирательных комиссий. Руководитель независимой организации по наблюдению за выборами сообщила, что за один голос гражданам предлагалось около 10 евро. Эти сведения направили для разбирательств в полицию.

На парламентских выборах в Литве фиксируют многочисленные нарушения-4

Также наблюдателями были выявлены случаи, когда в кабину для голосования входили сразу несколько человек, а некоторые пытались фотографировать бюллетени.  

Парламентские выборы в Литве пройдут 11 октября. Досрочное голосование началось в минувший понедельник, 5 октября.  

# Выборы # Фотофакт

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