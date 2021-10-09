На острове Пальма извержения и землетрясения продолжаются 3 недели. К чему приведёт разрушение стены кратера?

Новости Испании. Лава на острове Пальма образовала новый полуостров из-за обрушения северной части кратера вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, извержения и землетрясения продолжаются уже три недели.

За это время разрушено около 1 000 домов, дороги и плантации. Пепел и дым сейчас составляют основную часть местных пейзажей.

Остров давно объявлен зоной бедствия, туда уже направили финансовую помощь, часть людей также покинули дома. Тем не менее о полной эвакуации речи не идет.