На острове Пальма извержения и землетрясения продолжаются 3 недели. К чему приведёт разрушение стены кратера?

Новости Испании. Лава на острове Пальма образовала новый полуостров из-за обрушения северной части кратера вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, извержения и землетрясения продолжаются уже три недели.
Новости Испании. Лава на острове Пальма образовала новый полуостров из-за обрушения северной части кратера вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, извержения и землетрясения продолжаются уже три недели.
За это время разрушено около 1 000 домов, дороги и плантации. Пепел и дым сейчас составляют основную часть местных пейзажей.
Остров давно объявлен зоной бедствия, туда уже направили финансовую помощь, часть людей также покинули дома. Тем не менее о полной эвакуации речи не идет.
По прогнозам экспертов, извержения будут продолжаться еще около трех месяцев.