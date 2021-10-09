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На острове Пальма извержения и землетрясения продолжаются 3 недели. К чему приведёт разрушение стены кратера?

09 октября 2021 17:34
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Новости Испании. Лава на острове Пальма образовала новый полуостров из-за обрушения северной части кратера вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, извержения и землетрясения продолжаются уже три недели.  

На острове Пальма извержения и землетрясения продолжаются 3 недели. К чему приведёт разрушение стены кратера?-1

За это время разрушено около 1 000 домов, дороги и плантации. Пепел и дым сейчас составляют основную часть местных пейзажей.  

На острове Пальма извержения и землетрясения продолжаются 3 недели. К чему приведёт разрушение стены кратера?-4

Остров давно объявлен зоной бедствия, туда уже направили финансовую помощь, часть людей также покинули дома. Тем не менее о полной эвакуации речи не идет.  

На острове Пальма извержения и землетрясения продолжаются 3 недели. К чему приведёт разрушение стены кратера?-7

По прогнозам экспертов, извержения будут продолжаться еще около трех месяцев.  

# Извержение вулкана # Фотофакт

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