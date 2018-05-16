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На острове Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 6,0

16 мая 2018 08:40
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Новости Индонезии. Мощное землетрясение произошло в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подземные толчки были зафиксированы в западной части острова Новая Гвинея. Их магнитуда составила 6,0.

На острове Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 6,0-1

Эпицентр природного катаклизма располагался в 269 километрах от города Джаяпура. Специалисты квалифицировали это землетрясение как «разрушительное». Тем не менее, пока ни о разрушениях, ни о пострадавших информации не поступало.

# Землетрясение # Фотофакт

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