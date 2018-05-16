На острове Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 6,0

Новости Индонезии. Мощное землетрясение произошло в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подземные толчки были зафиксированы в западной части острова Новая Гвинея. Их магнитуда составила 6,0.
Новости Индонезии. Мощное землетрясение произошло в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подземные толчки были зафиксированы в западной части острова Новая Гвинея. Их магнитуда составила 6,0.
Эпицентр природного катаклизма располагался в 269 километрах от города Джаяпура. Специалисты квалифицировали это землетрясение как «разрушительное». Тем не менее, пока ни о разрушениях, ни о пострадавших информации не поступало.