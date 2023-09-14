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На острове Лампедуза мигранты устроили давку на пункте выдачи еды – не обошлось без столкновений с полицией

14 сентября 2023 20:02
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Новости Италии. Италия столкнулась с миграционным кризисом. За последние два дня на Лампедузу прибыло почти 7 000 мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На острове Лампедуза мигранты устроили давку на пункте выдачи еды – не обошлось без столкновений с полицией-1

В то время как население самого острова составляет чуть более 6 000. При этом высадки мигрантов продолжаются. Но их практически негде размещать, поскольку в приюте для беженцев всего несколько сотен мест. Из-за этого на острове начались беспорядки. Не обошлось без столкновений с полицией. Первые потасовки произошли, когда волонтеры раздавали еду и воду мигрантам. Несколько сотен нелегалов устроили давку у пункта раздачи, в связи с чем потребовалось вмешательство полиции. Все это очень беспокоит местное население. Граждане требуют от властей как можно скорее найти решение проблемы.

# Беженцы # Новости Италии # Фотофакт

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