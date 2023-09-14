На острове Лампедуза мигранты устроили давку на пункте выдачи еды – не обошлось без столкновений с полицией

В то время как население самого острова составляет чуть более 6 000. При этом высадки мигрантов продолжаются. Но их практически негде размещать, поскольку в приюте для беженцев всего несколько сотен мест. Из-за этого на острове начались беспорядки. Не обошлось без столкновений с полицией. Первые потасовки произошли, когда волонтеры раздавали еду и воду мигрантам. Несколько сотен нелегалов устроили давку у пункта раздачи, в связи с чем потребовалось вмешательство полиции. Все это очень беспокоит местное население. Граждане требуют от властей как можно скорее найти решение проблемы.