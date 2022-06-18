На НПЗ в Китае произошёл взрыв. Есть жертвы

Новости Китая. Как минимум один человек погиб при взрыве и вспыхнувшем пожаре на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Как минимум один человек погиб при взрыве и вспыхнувшем пожаре на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасателям понадобилось более 5 часов, чтобы взять пламя под контроль. Однако полностью ликвидировать ЧП им до сих пор не удалось. По сообщению экстренных служб, горение продолжается.
Поднимающиеся над заводом клубы черного дыма окутали близлежащие районы, однако власти отказались проводить эвакуацию, так как руководство предприятия заверило, что никакой опасности для здоровья людей нет. Специалисты проводят постоянный мониторинг воздуха.
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