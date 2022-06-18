На НПЗ в Китае произошёл взрыв. Есть жертвы

Новости Китая. Как минимум один человек погиб при взрыве и вспыхнувшем пожаре на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.