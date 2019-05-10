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На нефтебазе в Кыргызстане вспыхнул мощный пожар

10 мая 2019 13:55
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Новости Кыргызстана. Над городом Джалал-Абад поднимаются клубы чёрного дыма,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На нефтебазе в Кыргызстане вспыхнул мощный пожар-1

В целях обеспечения безопасности сотрудники экстренных служб эвакуировали около 2 тысяч человек, проживающих неподалёку от места ЧП.

На нефтебазе в Кыргызстане вспыхнул мощный пожар-4

К ликвидации возгорания привлечены 10 пожарных расчётов, службы гражданской защиты, а также сотрудники МВД. Сообщается об одном пострадавшем. Причины возгорания пока неизвестны.

# Пожар # Фотофакт

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