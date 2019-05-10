На нефтебазе в Кыргызстане вспыхнул мощный пожар

Новости Кыргызстана. Над городом Джалал-Абад поднимаются клубы чёрного дыма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целях обеспечения безопасности сотрудники экстренных служб эвакуировали около 2 тысяч человек, проживающих неподалёку от места ЧП.