На нефтебазе в Кыргызстане вспыхнул мощный пожар

Новости Кыргызстана. Над городом Джалал-Абад поднимаются клубы чёрного дыма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кыргызстана. Над городом Джалал-Абад поднимаются клубы чёрного дыма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В целях обеспечения безопасности сотрудники экстренных служб эвакуировали около 2 тысяч человек, проживающих неподалёку от места ЧП.
К ликвидации возгорания привлечены 10 пожарных расчётов, службы гражданской защиты, а также сотрудники МВД. Сообщается об одном пострадавшем. Причины возгорания пока неизвестны.