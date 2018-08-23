На море ожидаются 8-метровые волны, отменены авиарейсы и уроки в школах: на Корею обрушился тайфун Soulik

Новости Республики Корея. На южнокорейский остров Чеджудо обрушился тайфун «Соулик». Скорость ветра в его центре превышает 144 километра в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Республики Корея. На южнокорейский остров Чеджудо обрушился тайфун «Соулик». Скорость ветра в его центре превышает 144 километра в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате разгула стихии пострадал один человек, еще один пропал без вести. Движение транспорта нарушено. Без электричества остались более 6000 жилых домов и квартир. Из-за сильнейшего ветра на море ожидаются восьмиметровые волны.
По прогнозам синоптиков тайфун достигнет Сеула к утру 24 августа. Большая часть морских портов прекращает работу, в девяти аэропортах отменяются авиарейсы, около 1500 школ отменили занятия.