На море ожидаются 8-метровые волны, отменены авиарейсы и уроки в школах: на Корею обрушился тайфун Soulik

Новости Республики Корея. На южнокорейский остров Чеджудо обрушился тайфун «Соулик». Скорость ветра в его центре превышает 144 километра в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате разгула стихии пострадал один человек, еще один пропал без вести. Движение транспорта нарушено. Без электричества остались более 6000 жилых домов и квартир. Из-за сильнейшего ветра на море ожидаются восьмиметровые волны.