На митинге в Тбилиси пострадал корреспондент РИА Новости

В Тбилиси из-за русской речи журналиста РИА Новости преследовала толпа протестующих, пишет РИА Новости.

Репортер рассказывает, что провокаторов, находящихся на митинге, возмутила русская речь. Мужчина продолжил идти, игнорируя антироссийские лозунги, которые выкрикивали протестующие. Толпа продолжила следовать за журналистом, кто-то нес над его головой мегафон с громкой сиреной.

«Дойдя до позиций правоохранителей, я получил звуковой удар», – отмечает представитель РИА Новости. Мужчина упал. Тогда грузинские правоохранители дали возможность журналисту уехать с места проведения митинга.