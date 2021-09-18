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На митинге в Риге собрались более 5 тысяч человек. Силовики приготовили водомёты и слезоточивый газ

18 сентября 2021 16:49
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Новости Латвии. Более 5 000 человек. Столько митингующих вышло на улицы Риги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На митинге в Риге собрались более 5 тысяч человек. Силовики приготовили водомёты и слезоточивый газ-1

Причина – претензии активистов касательно обязательной вакцинации. Кроме того, митингующие выступают за отставку правительства и требуют честных выборов в Сейм. Полицейские уже готовы разогнать протестующих. На площади установлены водометы и заготовлен слезоточивый газ.

# Акции протеста # Фотофакт

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