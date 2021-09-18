На митинге в Риге собрались более 5 тысяч человек. Силовики приготовили водомёты и слезоточивый газ

Новости Латвии. Более 5 000 человек. Столько митингующих вышло на улицы Риги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – претензии активистов касательно обязательной вакцинации. Кроме того, митингующие выступают за отставку правительства и требуют честных выборов в Сейм. Полицейские уже готовы разогнать протестующих. На площади установлены водометы и заготовлен слезоточивый газ.