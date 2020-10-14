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На Международной космической станции встретили новых членов экипажа

14 октября 2020 14:46
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Пополнение в команде: ракета-носитель «Союз» доставила на МКС новых членов экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На Международной космической станции встретили новых членов экипажа-1

Это два российских космонавта и астронавт НАСА. Сближение и стыковка корабля впервые проходили по так называемой двухвитковой схеме. Весь процесс занял всего чуть более трех часов, что является рекордом скорости полета.  

На Международной космической станции встретили новых членов экипажа-4

Вновь прибывшим специалистам предстоит провести на орбите 177 суток, выполнить 55 научных исследований и экспериментов, а также два выхода в открытый космос. Среди основных задач – поиск места утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда» и устранение проблемы.  

# Космос # Фотофакт

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