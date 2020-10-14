На Международной космической станции встретили новых членов экипажа

Пополнение в команде: ракета-носитель «Союз» доставила на МКС новых членов экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пополнение в команде: ракета-носитель «Союз» доставила на МКС новых членов экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это два российских космонавта и астронавт НАСА. Сближение и стыковка корабля впервые проходили по так называемой двухвитковой схеме. Весь процесс занял всего чуть более трех часов, что является рекордом скорости полета.
Вновь прибывшим специалистам предстоит провести на орбите 177 суток, выполнить 55 научных исследований и экспериментов, а также два выхода в открытый космос. Среди основных задач – поиск места утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда» и устранение проблемы.