На Международной космической станции встретили новых членов экипажа

Пополнение в команде: ракета-носитель «Союз» доставила на МКС новых членов экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это два российских космонавта и астронавт НАСА. Сближение и стыковка корабля впервые проходили по так называемой двухвитковой схеме. Весь процесс занял всего чуть более трех часов, что является рекордом скорости полета.