Новости Украины. На местных выборах в Украине явка составила около 37 %. Больше всего избирателей пришло на участки в Тернопольской области, меньше всего – в Донецкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным МВД Украины, в полицию поступило свыше 3 тысяч сообщений о нарушениях на выборах в органы местного самоуправления, открыто более 50 уголовных дел. Больше всего извещений зафиксировано в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.