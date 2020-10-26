Прямой эфир

На местных выборах в Украине явка составила около 37 %

26 октября 2020 10:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. На местных выборах в Украине явка составила около 37 %. Больше всего избирателей пришло на участки в Тернопольской области, меньше всего – в Донецкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На местных выборах в Украине явка составила около 37 %-1

По последним данным МВД Украины, в полицию поступило свыше 3 тысяч сообщений о нарушениях на выборах в органы местного самоуправления, открыто более 50 уголовных дел. Больше всего извещений зафиксировано в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.  

На местных выборах в Украине явка составила около 37 %-4

Обращения касались в основном незаконной агитации в день выборов, нарушения тайны голосования, подкупа избирателей, незаконного уничтожения и незаконного использования бюллетеней.  

# Выборы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наблюдатели от СНГ положительно оценили ход подготовки к президентским выборам в Молдове
26 октября 2020 09:19

Наблюдатели от СНГ положительно оценили ход подготовки к президентским выборам в Молдове

В Нагорном Карабахе вступило в силу новое гуманитарное перемирие
26 октября 2020 08:41

В Нагорном Карабахе вступило в силу новое гуманитарное перемирие

Правительство Украины переходит на дистанционную работу из-за коронавируса
26 октября 2020 06:25

Правительство Украины переходит на дистанционную работу из-за коронавируса