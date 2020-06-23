На месте взрыва в Киеве обнаружили тело мужчины

Новости Украины. Новые подробности чрезвычайного происшествия в Киеве. На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома обнаружено тело еще одного погибшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчину 1976 года рождения опознал сосед. Таким образом, жертвами происшествия стали пять человек. ЧП произошло в минувшие выходные в одном из многоэтажных домов украинской столицы. В результате инцидента разрушенными оказались несколько этажей, повреждены 40 квартир. Пятерым жильцам понадобилась медицинская помощь.