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На месте взрыва в Киеве обнаружили тело мужчины

23 июня 2020 08:29
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Новости Украины. Новые подробности чрезвычайного происшествия в Киеве. На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома обнаружено тело еще одного погибшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте взрыва в Киеве обнаружили тело мужчины-1

Мужчину 1976 года рождения опознал сосед. Таким образом, жертвами происшествия стали пять человек.

ЧП произошло в минувшие выходные в одном из многоэтажных домов украинской столицы. В результате инцидента разрушенными оказались несколько этажей, повреждены 40 квартир. Пятерым жильцам понадобилась медицинская помощь.

На месте взрыва в Киеве обнаружили тело мужчины-4

Поисково-спасательные работы на месте происшествия не прекращаются уже третьи сутки. Специалисты продолжают разбирать завалы. Основная версия произошедшего – взрыв газа.

# Взрыв газа # Фотофакт

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