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На месте происшествия Лахоре следов взрывчатки обнаружено не было

24 февраля 2017 11:45
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Новости Пакистана. Пакистанские власти заявили: взрыв в Лахоре не был терактом. Специалистам не удалось найти следы взрывчатки на месте происшествия.

Имеющиеся данные указывают на то, что речь, скорее всего, идет об утечке газа.

ЧП произошло 23 февраля днем, в одном из торговых центров. Погибли 10 человек, около 25 пострадали. Изначально версии были противоречивы. По одной версии взорвался генератор, по другой причиной взрыва стал заминированный автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв

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