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На месте обрушения моста в Мехико завершилась поисково-спасательная операция. Из-за чего могла произойти трагедия?

04 мая 2021 15:57
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Новости Мексики. На месте обрушения метромоста в Мехико завершилась поисково-спасательная операция. Специалисты приступили к разбору завалов. Ожидается, что на это уйдет не менее суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате ЧП погибли 23 человека, еще более чем 70 пассажирам потребовалась медицинская помощь.

На месте обрушения моста в Мехико завершилась поисково-спасательная операция. Из-за чего могла произойти трагедия?-1

Напомним, конструкция, по которой проходит линия метро, вместе с поездом, полным людей, рухнула прямо на оживленную дорогу. По предварительным данным, это произошло после того, как в опору моста врезался проезжающий под ним автомобиль.

На месте обрушения моста в Мехико завершилась поисково-спасательная операция. Из-за чего могла произойти трагедия?-4

К слову, еще четыре года назад, после сильного землетрясения, в опорах и асфальте вокруг эстакады появились глубокие трещины.

# Авария # Фотофакт

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