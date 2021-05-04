На месте обрушения моста в Мехико завершилась поисково-спасательная операция. Из-за чего могла произойти трагедия?

Новости Мексики. На месте обрушения метромоста в Мехико завершилась поисково-спасательная операция. Специалисты приступили к разбору завалов. Ожидается, что на это уйдет не менее суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП погибли 23 человека, еще более чем 70 пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Напомним, конструкция, по которой проходит линия метро, вместе с поездом, полным людей, рухнула прямо на оживленную дорогу. По предварительным данным, это произошло после того, как в опору моста врезался проезжающий под ним автомобиль.