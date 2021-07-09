На месте крушения самолёта на Камчатке обнаружены чёрные ящики

Новости России. На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены черные ящики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для расшифровки бортовые самописцы доставят в Москву. На месте авиакатастрофы продолжается поисковая операция. Найдены фрагменты тел всех 28 погибших. Их обнаружили в труднодоступном месте на скале, куда спасатели смогли добраться с помощью десантных спусков. Для опознания некоторых жертв потребуется генетическая экспертиза.