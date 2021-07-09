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На месте крушения самолёта на Камчатке обнаружены чёрные ящики

09 июля 2021 12:53
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Новости России. На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены черные ящики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте крушения самолёта на Камчатке обнаружены чёрные ящики-1

Для расшифровки бортовые самописцы доставят в Москву. На месте авиакатастрофы продолжается поисковая операция. Найдены фрагменты тел всех 28 погибших. Их обнаружили в труднодоступном месте на скале, куда спасатели смогли добраться с помощью десантных спусков. Для опознания некоторых жертв потребуется генетическая экспертиза.

На месте крушения самолёта на Камчатке обнаружены чёрные ящики-4

Ан-26 потерпел крушение недалеко от поселка Палана. При заходе на посадку лайнер врезался в береговую скалу. Следствие рассматривает три версии происшествия: неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибка экипажа.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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