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На ледниках Гренландии впервые пошёл дождь. Что это значит для планеты?

20 августа 2021 08:52
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Впервые в истории прошел дождь на ледниках Гренландии. Ученые назвали это явление беспрецедентным. По их мнению, это говорит о том, что остров очень быстро нагревается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ледниках Гренландии впервые пошёл дождь. Что это значит для планеты?-1

Их теорию подтверждают и многолетние наблюдения за ледниками. Например, только в 2019 году Гренландия потеряла примерно 532 миллиарда тонн льда, что вызвало подъем уровня мирового океана на 1,5 миллиметра.

На ледниках Гренландии впервые пошёл дождь. Что это значит для планеты?-4

А в июле 2021 года – 8,5 миллиарда тонн. Этого количества достаточно, чтобы такой штат как Флорида ушел под воду на 5 сантиметров.

# Экология # Фотофакт

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