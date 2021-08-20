На ледниках Гренландии впервые пошёл дождь. Что это значит для планеты?

Впервые в истории прошел дождь на ледниках Гренландии. Ученые назвали это явление беспрецедентным. По их мнению, это говорит о том, что остров очень быстро нагревается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их теорию подтверждают и многолетние наблюдения за ледниками. Например, только в 2019 году Гренландия потеряла примерно 532 миллиарда тонн льда, что вызвало подъем уровня мирового океана на 1,5 миллиметра.