На курортах в Тайланде растёт число случаев заболевания лихорадкой денге

В восемнадцати провинциях Тайланда фиксируется рост случаев заболевания лихорадкой денге. Об этом информирует The Pattaya News со ссылкой на Департамент по контролю за заболеваниями, пишет РИА Новости.

Отмечается, что за последние 18 недель случаи лихорадки все чаще выявляются в восьми провинциях. В их число входят популярные у туристов Краби и Пхукет. По сообщению Департамента, число заболевших за четыре недели превысило среднюю цифру за предыдущие пять лет за этот же период. Если рост заболеваний не прекратится, затронутые лихорадкой районы могут быть объявлены эпидемиологическими зонами.