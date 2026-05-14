На Кубе закончились все запасы дизельного топлива и мазута. Это стало следствием нефтяной блокады со стороны США. Поставки горючего в страну прекратились с декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единственная партия, в объеме около 100 тысяч тонн, пришла из России, но к началу мая ее израсходовали. Сейчас национальная энергосистема находится в критическом состоянии. Она едва работает на кубинской сырой нефти, природном газе и возобновляемых источниках энергии.

Висенте де ла О Леви, министр энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы:

Объемы потребления топлива для выработки электроэнергии исчисляются миллионами тонн по различным видам – это сырая нефть, мазут, которого у нас нет совсем; дизельное топливо, которого у нас тоже нет совсем. Я повторяюсь: единственное, что у нас есть, это – это попутный газ с наших месторождений и национальная нефть, добыча которой также растет.

На прошлой неделе в Гаване участились веерные отключения электроэнергии. Во многих районах интервал достигает 22 часов. Топливный кризис на Кубе перерастает в гуманитарную катастрофу. На улицах выросли горы мусора, так как нет топлива для грузовиков, которые его убирают. Обострились и без того серьезные проблемы с продовольствием и лекарствами. В стране вспыхнули протесты. Так, жители Гаваны вышли на улицы, выступая против самых масштабных за последние десятилетия отключениий электричества. В других городах сотни разгневанных кубинцев перекрывали дороги горящими кучами мусора.