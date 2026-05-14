Прямой эфир

На Кубе закончились все запасы дизельного топлива и мазута

14 мая 2026 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На Кубе закончились все запасы дизельного топлива и мазута. Это стало следствием нефтяной блокады со стороны США. Поставки горючего в страну прекратились с декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Кубе закончились все запасы дизельного топлива и мазута-2

Единственная партия, в объеме около 100 тысяч тонн, пришла из России, но к началу мая ее израсходовали. Сейчас национальная энергосистема находится в критическом состоянии. Она едва работает на кубинской сырой нефти, природном газе и возобновляемых источниках энергии.

На Кубе закончились все запасы дизельного топлива и мазута-4

Висенте де ла О Леви, министр энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы:
Объемы потребления топлива для выработки электроэнергии исчисляются миллионами тонн по различным видам – это сырая нефть, мазут, которого у нас нет совсем; дизельное топливо, которого у нас тоже нет совсем. Я повторяюсь: единственное, что у нас есть, это – это попутный газ с наших месторождений и национальная нефть, добыча которой также растет. 

На прошлой неделе в Гаване участились веерные отключения электроэнергии. Во многих районах интервал достигает 22 часов. Топливный кризис на Кубе перерастает в гуманитарную катастрофу. На улицах выросли горы мусора, так как нет топлива для грузовиков, которые его убирают. Обострились и без того серьезные проблемы с продовольствием и лекарствами. В стране вспыхнули протесты. Так, жители Гаваны вышли на улицы, выступая против самых масштабных за последние десятилетия отключениий электричества. В других городах сотни разгневанных кубинцев перекрывали дороги горящими кучами мусора. 

# Новости Кубы

Другие новости рубрики

Все новости
В алжирской долине Мзаб более века действует уникальный механизм распределения воды
14 мая 2026 07:20

В алжирской долине Мзаб более века действует уникальный механизм распределения воды

Черногория входит в подготовку к летнему сезону с серьезными рисками для туристической отрасли
14 мая 2026 07:18

Черногория входит в подготовку к летнему сезону с серьезными рисками для туристической отрасли

Польша ужесточает правила получения гражданства
14 мая 2026 06:58

Польша ужесточает правила получения гражданства

Безработица во Франции достигла пятилетнего максимума
14 мая 2026 06:56

Безработица во Франции достигла пятилетнего максимума

Литва начала изымать частные земель для строительства военного полигона на 14,6 тысячи га
14 мая 2026 06:46

Литва начала изымать частные земель для строительства военного полигона на 14,6 тысячи га

Сербия впервые в своей истории проводит совместные военные учения с НАТО
14 мая 2026 06:06

Сербия впервые в своей истории проводит совместные военные учения с НАТО

Почти 70% жителей Эстонии недовольны работой правительства и премьер‑министра
14 мая 2026 06:05

Почти 70% жителей Эстонии недовольны работой правительства и премьер‑министра

Госслужащие Греции вышли на 24-часовую забастовку
13 мая 2026 16:57

Госслужащие Греции вышли на 24-часовую забастовку

Иран отказался вести мирные переговоры с США
13 мая 2026 16:53

Иран отказался вести мирные переговоры с США

Трамп прибыл с визитом в Пекин
13 мая 2026 13:49

Трамп прибыл с визитом в Пекин

Магнитная буря уровня G1-G2 накроет Землю 15 мая – ИКИ РАН
13 мая 2026 12:05

Магнитная буря уровня G1-G2 накроет Землю 15 мая – ИКИ РАН

В Джорджии лесной пожар уничтожил более 120 домов
13 мая 2026 11:00

В Джорджии лесной пожар уничтожил более 120 домов