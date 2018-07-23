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На Кубе одобрили конституционную реформу, предполагающую изменение основного закона страны

23 июля 2018 12:54
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Новости Кубы. Решение единогласно было принято депутатами парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На Кубе одобрили конституционную реформу, предполагающую изменение основного закона страны-1

Проект новой конституции будет вынесен на обсуждение всенародного референдума в срок от 13 августа до 15 ноября этого года. Согласно новому документу, в стране вводится пост президента, руководство которого ограничивается десятью годами. Также в законе прописан один из основных принципов государства, а именно строительство социализма. Стоит отметить, впервые текст конституции включает запрет на дискриминацию по гендерным признакам.

На Кубе одобрили конституционную реформу, предполагающую изменение основного закона страны-4

# Международная политика # Фотофакт

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