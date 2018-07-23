На Кубе одобрили конституционную реформу, предполагающую изменение основного закона страны

Проект новой конституции будет вынесен на обсуждение всенародного референдума в срок от 13 августа до 15 ноября этого года. Согласно новому документу, в стране вводится пост президента, руководство которого ограничивается десятью годами. Также в законе прописан один из основных принципов государства, а именно строительство социализма. Стоит отметить, впервые текст конституции включает запрет на дискриминацию по гендерным признакам.