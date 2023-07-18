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На Крымском мосту возобновлено реверсивное движение для автотранспорта

18 июля 2023 07:54
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил о возобновлении автотранспортного сообщения по Крымскому мосту в режиме реверса, о чем сообщил в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Хуснуллин подчеркнул, что подготовка инфраструктуры к запуску была выполнена очень оперативно, и предварительное диагностирование показало, что состояние мостовых пролетов вполне пригодно для запуска движения. Также была составлена предварительная схема организации дорожного движения, а пролетные строения прошли дополнительные проверки перед открытием. На поврежденных участках было установлено искусственное освещение, которое будет полноценно восстановлено после ремонта. 

В результате ЧП на мосту погибла супружеская пара и была ранена их несовершеннолетняя дочь. НАК обвинил украинских боевиков в атаке с использованием двух надводных беспилотников, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

# Международная политика

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