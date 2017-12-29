На крупнейшем нефтеперерабатывающих заводе Венесуэлы прогремел взрыв: что известно о ЧП

Новости Венесуэлы. Мощный взрыв прогремел на одном из крупнейших венесуэльских нефтеперерабатывающих заводов в штате Фалькон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По некоторым данным, два человека были ранены, причем один из пострадавших получил ожоги второй и третьей степени. Сам взрыв произошел 26 декабря, однако СМИ узнали о событии только через сутки. Никакой официальной информации до сих пор нет.

Венесуэла сейчас испытывает острую нехватку бензина. Взрыв на крупном нефтеперерабатывающем заводе может усугубить и без того сложную ситуацию с обеспечением населения топливом.