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На крупнейшем нефтеперерабатывающих заводе Венесуэлы прогремел взрыв: что известно о ЧП

29 декабря 2017 07:01
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Новости Венесуэлы. Мощный взрыв прогремел на одном из крупнейших венесуэльских нефтеперерабатывающих заводов в штате Фалькон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По некоторым данным, два человека были ранены, причем один из пострадавших получил ожоги второй и третьей степени. Сам взрыв произошел 26 декабря, однако СМИ узнали о событии только через сутки. Никакой официальной информации до сих пор нет.

Венесуэла сейчас испытывает острую нехватку бензина. Взрыв на крупном нефтеперерабатывающем заводе может усугубить и без того сложную ситуацию с обеспечением населения топливом.

# Фотофакт # Взрыв

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