На корриде в Перу бык напал на зрителей. Едва не погибли 10 человек

Новости Перу. Несчастный случай на фестивале корриды в Перу: 10 человек едва не погибли из-за нападения разъяренного быка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда животное на веревках выводили на стадион, зрители всячески пытались его разозлить. Им это удалось. Бык вырвался и стал атаковать всех без разбора. Большинство пострадавших покинули стадион на носилках.