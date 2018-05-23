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На корриде в Перу бык напал на зрителей. Едва не погибли 10 человек

23 мая 2018 08:53
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Новости Перу. Несчастный случай на фестивале корриды в Перу: 10 человек едва не погибли из-за нападения разъяренного быка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На корриде в Перу бык напал на зрителей. Едва не погибли 10 человек-1

Когда животное на веревках выводили на стадион, зрители всячески пытались его разозлить. Им это удалось. Бык вырвался и стал атаковать всех без разбора. Большинство пострадавших покинули стадион на носилках.

На корриде в Перу бык напал на зрителей. Едва не погибли 10 человек-4

В Перу фестиваль корриды – праздник ежегодный. На время его проведения все больницы переводят в режим повышенной готовности.

# Несчастный случай # Фотофакт

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