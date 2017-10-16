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На Китай обрушился тайфун «Ханун»: из зоны бедствия эвакуированы 370 тысяч человек

16 октября 2017 08:30
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Новости Китая. В китайскую провинцию Гуандун пришел тайфун «Ханун». Скорость ветра в его эпицентре достигает 28 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Китай обрушился тайфун «Ханун»: из зоны бедствия эвакуированы 370 тысяч человек-1

15 октября из опасных районов были эвакуированы почти 370 тысяч человек. В городах, на которые пришелся основной удар стихии, закрыты школы, детские сады, а также туристические объекты. Приостановлена работа паромного сообщения. Все рыболовецкие суда вернулись в порты. Согласно прогнозам, циклон будет двигаться на юго-запад к провинции Хайнань, постепенно теряя свою силу.

 

# Ураганы # Фотофакт

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