На Китай обрушился тайфун «Ханун»: из зоны бедствия эвакуированы 370 тысяч человек

Новости Китая. В китайскую провинцию Гуандун пришел тайфун «Ханун». Скорость ветра в его эпицентре достигает 28 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 октября из опасных районов были эвакуированы почти 370 тысяч человек. В городах, на которые пришелся основной удар стихии, закрыты школы, детские сады, а также туристические объекты. Приостановлена работа паромного сообщения. Все рыболовецкие суда вернулись в порты. Согласно прогнозам, циклон будет двигаться на юго-запад к провинции Хайнань, постепенно теряя свою силу.