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На Кипре прогремели взрывы на складе боеприпасов

12 сентября 2019 07:27
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Новости Кипра. На Кипре прогремели взрывы на складе боеприпасов. Несколько человек получили ранения. Пушечные и танковые снаряды повредили дома и отель, расположенные неподалеку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На Кипре прогремели взрывы на складе боеприпасов-1

Из района ЧП эвакуировали десятки людей. По предварительной информации, причиной взрывов стал пожар на военной базе, где располагается склад. Территорию оцепили. На месте происшествия работают пожарные.   

На Кипре прогремели взрывы на складе боеприпасов-4

На Кипре прогремели взрывы на складе боеприпасов-6

# Взрыв # Фотофакт

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