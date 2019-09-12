Новости Кипра. На Кипре прогремели взрывы на складе боеприпасов. Несколько человек получили ранения. Пушечные и танковые снаряды повредили дома и отель, расположенные неподалеку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кипра. На Кипре прогремели взрывы на складе боеприпасов. Несколько человек получили ранения. Пушечные и танковые снаряды повредили дома и отель, расположенные неподалеку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из района ЧП эвакуировали десятки людей. По предварительной информации, причиной взрывов стал пожар на военной базе, где располагается склад. Территорию оцепили. На месте происшествия работают пожарные.