Прямой эфир

На Кипре беспорядки и столкновения. Митингующие просят не вводить обязательную вакцинацию

19 июля 2021 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Кипра. Массовая акция против антиковидных сертификатов на Кипре вылилась в беспорядки и столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требуя отмены таких пропусков, сотни жителей вышли на улицы Никосии.

На Кипре беспорядки и столкновения. Митингующие просят не вводить обязательную вакцинацию-1

Речь идет о документах, подтверждающих отсутствие COVID-19. Только с ними по новым правилам можно попасть в общественные заведения, транспорт и другие госучреждения. Среди прочего демонстранты требовали не вводить обязательную вакцинацию.

На Кипре беспорядки и столкновения. Митингующие просят не вводить обязательную вакцинацию-4

Поначалу мирный митинг в итоге завершился столкновениями с полицией. Активисты ворвались в офис телекомпании «Сигма», подожгли несколько автомобилей и устроили настоящий погром. В результате беспорядков пострадали 6 правоохранителей. Задержаны 4 человека. Произошедшее резко осудил президент страны.

На Кипре беспорядки и столкновения. Митингующие просят не вводить обязательную вакцинацию-7

Глава республики заявил, что это нападение – удар по демократии и верховенству закона, а также пообещал, что государство отплатит нарушителям. В результате беспорядков пострадали шесть правоохранителей. Задержаны четыре человека.

# Акции протеста # Никос Анастасиадис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стрельба в США: мужчина открыл огонь по сотрудникам скорой помощи
19 июля 2021 11:32

Стрельба в США: мужчина открыл огонь по сотрудникам скорой помощи

Более 160 жителей числятся пропавшими без вести. В Западной Европе устраняют разрушительные последствия наводнений
19 июля 2021 11:15

Более 160 жителей числятся пропавшими без вести. В Западной Европе устраняют разрушительные последствия наводнений

Спортсмены не останутся без поддержки. На Играх в Токио заменят зрителей, и вот как
19 июля 2021 06:39

Спортсмены не останутся без поддержки. На Играх в Токио заменят зрителей, и вот как