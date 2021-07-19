На Кипре беспорядки и столкновения. Митингующие просят не вводить обязательную вакцинацию

Новости Кипра. Массовая акция против антиковидных сертификатов на Кипре вылилась в беспорядки и столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требуя отмены таких пропусков, сотни жителей вышли на улицы Никосии.

Речь идет о документах, подтверждающих отсутствие COVID-19. Только с ними по новым правилам можно попасть в общественные заведения, транспорт и другие госучреждения. Среди прочего демонстранты требовали не вводить обязательную вакцинацию.

Поначалу мирный митинг в итоге завершился столкновениями с полицией. Активисты ворвались в офис телекомпании «Сигма», подожгли несколько автомобилей и устроили настоящий погром. В результате беспорядков пострадали 6 правоохранителей. Задержаны 4 человека. Произошедшее резко осудил президент страны.