На Кипре беспорядки и столкновения. Митингующие просят не вводить обязательную вакцинацию

Новости Кипра. Массовая акция против антиковидных сертификатов на Кипре вылилась в беспорядки и столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требуя отмены таких пропусков, сотни жителей вышли на улицы Никосии.
Новости Кипра. Массовая акция против антиковидных сертификатов на Кипре вылилась в беспорядки и столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требуя отмены таких пропусков, сотни жителей вышли на улицы Никосии.
Речь идет о документах, подтверждающих отсутствие COVID-19. Только с ними по новым правилам можно попасть в общественные заведения, транспорт и другие госучреждения. Среди прочего демонстранты требовали не вводить обязательную вакцинацию.
Поначалу мирный митинг в итоге завершился столкновениями с полицией. Активисты ворвались в офис телекомпании «Сигма», подожгли несколько автомобилей и устроили настоящий погром. В результате беспорядков пострадали 6 правоохранителей. Задержаны 4 человека. Произошедшее резко осудил президент страны.
Глава республики заявил, что это нападение – удар по демократии и верховенству закона, а также пообещал, что государство отплатит нарушителям. В результате беспорядков пострадали шесть правоохранителей. Задержаны четыре человека.