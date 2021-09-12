На кинофестивале в Венеции главный приз завоевал фильм «Событие»

Новости Италии. Фильм «Событие» француженки Одри Диван завоевал главный приз, «Золотого льва», на Венецианском кинофестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кинофестиваль прошел вот уже в 78-й раз. Он считается одним из самых важных событий в мире кино.

Из-за фильмов, которые были представлены на суд жюри, критики назвали фестиваль одним из лучших за последние годы. Многие ленты ждали своего часа, поскольку их премьеры ранее были отложены из-за пандемии коронавируса.