На кинофестивале в Венеции главный приз завоевал фильм «Событие»

Новости Италии. Фильм «Событие» француженки Одри Диван завоевал главный приз, «Золотого льва», на Венецианском кинофестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Фильм «Событие» француженки Одри Диван завоевал главный приз, «Золотого льва», на Венецианском кинофестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кинофестиваль прошел вот уже в 78-й раз. Он считается одним из самых важных событий в мире кино.
Из-за фильмов, которые были представлены на суд жюри, критики назвали фестиваль одним из лучших за последние годы. Многие ленты ждали своего часа, поскольку их премьеры ранее были отложены из-за пандемии коронавируса.
Одно из главных условий Венецианского кинофестиваля: конкурсную ленту первыми должно увидеть жюри, а не широкая публика. Нынешний праздник кино длился 11 дней и проходил при соблюдении санитарных ограничений.