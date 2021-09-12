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На кинофестивале в Венеции главный приз завоевал фильм «Событие»

12 сентября 2021 12:53
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Новости Италии. Фильм «Событие» француженки Одри Диван завоевал главный приз, «Золотого льва», на Венецианском кинофестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На кинофестивале в Венеции главный приз завоевал фильм «Событие»-1

Кинофестиваль прошел вот уже в 78-й раз. Он считается одним из самых важных событий в мире кино.  

На кинофестивале в Венеции главный приз завоевал фильм «Событие»-4

Из-за фильмов, которые были представлены на суд жюри, критики назвали фестиваль одним из лучших за последние годы. Многие ленты ждали своего часа, поскольку их премьеры ранее были отложены из-за пандемии коронавируса.  

На кинофестивале в Венеции главный приз завоевал фильм «Событие»-7

Одно из главных условий Венецианского кинофестиваля: конкурсную ленту первыми должно увидеть жюри, а не широкая публика. Нынешний праздник кино длился 11 дней и проходил при соблюдении санитарных ограничений.  

# Кино # Одри Диван # Фотофакт

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