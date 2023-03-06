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На камеры попал момент обрушения многоэтажки на юго-востоке Турции

06 марта 2023 08:05
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Новости Турции. В турецком городе Шанлыурфа обрушилась многоэтажка, этот момент попал на видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

На камеры попал момент обрушения многоэтажки на юго-востоке Турции-1

Здание было сильно повреждено из-за землетрясения, произошедшего ровно месяц назад, 6 февраля. Жителей из него эвакуировали, так как дом признали аварийным и он подлежал сносу. Поэтому там было отключено электричество, газ и вода. В настоящее время на месте работают поисково-спасательные группы. Как минимум одного человека удалось вытащить из-под завалов. Специалисты не исключают, что там могут еще находиться люди.

На камеры попал момент обрушения многоэтажки на юго-востоке Турции-4

Количество жертв и пострадавших могло быть гораздо больше, так как дом рухнул на дорогу, заполненную в это время людьми и машинами, которые стояли на светофоре. Всего в результате землетрясения в Турции разрушено около 6,5 тысячи домов. За нарушение правил строительства уже арестованы около тысячи человек.

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# Землетрясение # Фотофакт

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