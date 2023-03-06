На камеры попал момент обрушения многоэтажки на юго-востоке Турции

Новости Турции. В турецком городе Шанлыурфа обрушилась многоэтажка, этот момент попал на видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Здание было сильно повреждено из-за землетрясения, произошедшего ровно месяц назад, 6 февраля. Жителей из него эвакуировали, так как дом признали аварийным и он подлежал сносу. Поэтому там было отключено электричество, газ и вода. В настоящее время на месте работают поисково-спасательные группы. Как минимум одного человека удалось вытащить из-под завалов. Специалисты не исключают, что там могут еще находиться люди.