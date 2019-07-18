На Калининской АЭС в Тверской области отключились три энергоблока

Новости России. Нештатная ситуация произошла в Тверской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Калининской АЭС отключились три из четырех энергоблоков. Специальная комиссия начала здесь работу.
Новости России. Нештатная ситуация произошла в Тверской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Калининской АЭС отключились три из четырех энергоблоков. Специальная комиссия начала здесь работу.
Об этом сообщает международное информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на «Росэнергоатом». Причиной ЧП могло стать короткое замыкание в трансформаторе. На энергосистеме Беларуси ситуация не отразилась.