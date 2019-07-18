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На Калининской АЭС в Тверской области отключились три энергоблока

18 июля 2019 08:12
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Новости России. Нештатная ситуация произошла в Тверской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Калининской АЭС отключились три из четырех энергоблоков. Специальная комиссия начала здесь работу.

На Калининской АЭС в Тверской области отключились три энергоблока-1

Об этом сообщает международное информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на «Росэнергоатом». Причиной ЧП могло стать короткое замыкание в трансформаторе. На энергосистеме Беларуси ситуация не отразилась.

На Калининской АЭС в Тверской области отключились три энергоблока-4

На Калининской АЭС в Тверской области отключились три энергоблока-6

# ЧП # Фотофакт

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