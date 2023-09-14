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На итальянском острове Лампедуза за 36 часов мигрантов стало больше, чем местных жителей

14 сентября 2023 11:19
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Новости Италии. На Лампедузе объявлено чрезвычайное положение. Почти 7 000 мигрантов въехали в страну за 36 часов, ситуация критическая, сообщили Новости «24 часа» на СТВ.

На итальянском острове Лампедуза за 36 часов мигрантов стало больше, чем местных жителей-1

По словам мэра, остров находится в состоянии «сильного стресса». Обеспокоены местные жители. Если поначалу они еще пытались помочь приезжим, то теперь гостям, мягко говоря, не рады. Граждане требуют от властей как можно скорее найти решение проблемы. Число мигрантов уже в разы превышает количество местных на острове.

# Беженцы # Новости Италии # Фотофакт

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