Прямой эфир

На итальянском курорте эвакуируют туристов из-за опасности схода лавины

24 января 2018 13:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. На курорте в итальянской коммуне Курон-Веноста на границе с Австрией массово эвакуируют туристов и персонал высокогорной гостиницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На итальянском курорте эвакуируют туристов из-за опасности схода лавины-1

В безопасные места вывезены уже более 100 человек. Для этих целей задействована армия, людей эвакуируют вертолетами. Отель закрыли в связи с наивысшей степенью опасности схода лавин в долине.

В 2017 снежный оползень накрыл гостиницу в центральном регионе Абруццо. Белая смерть унесла жизни почти 30 человек.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему один из дней экономического форума в Давосе назвали «Днём Европы»
24 января 2018 13:05

Почему один из дней экономического форума в Давосе назвали «Днём Европы»

В Париже Сена вышла из берегов, в городе объявлена тревога
24 января 2018 12:56

В Париже Сена вышла из берегов, в городе объявлена тревога

С интервалом в 30 минут в Ливии произошли два теракта
24 января 2018 10:02

С интервалом в 30 минут в Ливии произошли два теракта