Прямой эфир

На Испанию обрушился снежный шторм. Высота сугробов достигла 25 сантиметров

25 ноября 2021 10:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Испанские синоптики не обещают жителям ничего хорошего и дают неутешительные прогнозы. На страну обрушился снежный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На Испанию обрушился снежный шторм. Высота сугробов достигла 25 сантиметров-1

Местами высота снежного покрова достигла 25 сантиметров. В 12 регионах объявлено штормовое предупреждение. Затруднено движение на автотрассах. А на горных дорогах машины просто встали в пробках из-за гололеда.  

По прогнозам синоптиков, снегопады в Испании продлятся до конца недели. Потом ситуацию могут осложнить и проливные дожди.  

# Погода # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
27 мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш
25 ноября 2021 10:00

27 мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш

Моравецкий: мы имеем приготовленную эскалационную ступеньку в отношении Беларуси, но мы не хотим этого делать
25 ноября 2021 08:23

Моравецкий: мы имеем приготовленную эскалационную ступеньку в отношении Беларуси, но мы не хотим этого делать

В Испании из-за острого энергетического кризиса запустили уже закрытую угольную электростанцию
25 ноября 2021 07:21

В Испании из-за острого энергетического кризиса запустили уже закрытую угольную электростанцию