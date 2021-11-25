На Испанию обрушился снежный шторм. Высота сугробов достигла 25 сантиметров

Новости Испании. Испанские синоптики не обещают жителям ничего хорошего и дают неутешительные прогнозы. На страну обрушился снежный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местами высота снежного покрова достигла 25 сантиметров. В 12 регионах объявлено штормовое предупреждение. Затруднено движение на автотрассах. А на горных дорогах машины просто встали в пробках из-за гололеда.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Испании продлятся до конца недели. Потом ситуацию могут осложнить и проливные дожди.