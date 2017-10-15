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На Ирландию движется ураган «Офелия»: прогнозируют штормовой ветер с порывами более 130 км/час

15 октября 2017 14:00
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Новости Ирландии. Красный – наивысший – уровень опасности объявлен в западной части Ирландии из-за приближения со стороны Атлантики урагана «Офелия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Ирландию движется ураган «Офелия»: прогнозируют штормовой ветер с порывами более 130 км/час-1

На западе страны синоптики прогнозируют штормовой ветер с порывами более 130 км/час. Предупреждение будет действовать до 16 октября.

# Ураганы # Фотофакт

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