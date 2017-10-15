На Ирландию движется ураган «Офелия»: прогнозируют штормовой ветер с порывами более 130 км/час

Новости Ирландии. Красный – наивысший – уровень опасности объявлен в западной части Ирландии из-за приближения со стороны Атлантики урагана «Офелия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На западе страны синоптики прогнозируют штормовой ветер с порывами более 130 км/час. Предупреждение будет действовать до 16 октября.