На Гуаме оценивают ущерб от мощнейшего тайфуна

На Гуаме оценивают ущерб от мощнейшего за 20 лет тайфуна. Он обрушился на остров в Тихом океане накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скорость ветра в эпицентре превышала 240 километров в час, высота волн достигала нескольких метров, заметен тайфун был даже из космоса. В результате непогоды пострадали десятки домов и автомобилей. Власти ввели режим чрезвычайного положения. О жертвах среди населения пока не сообщается. Известно, что из низменных районов жителей эвакуировали. Эксперты уже дали оценку случившемуся: по мнению специалистов, частота и интенсивность подобных ураганов свидетельствуют об изменениях климата.