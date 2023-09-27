На границе США и Мексики фиксируют наплыв мигрантов

Наплыв мигрантов на границе США и Мексики – в городе Эль-Пасо десятки тысяч человек. Местные власти заявили, что не справляются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневно сюда прибывают по 2 000 граждан Венесуэлы, Мексики и других стран. Миграционные центры заполнены. Приходится расселять людей в других городах. В мае в США завершилось действие особого режима, связанного с пандемией. Ранее из-за него мигрантам могли отказать в убежище.