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На границе США и Мексики фиксируют наплыв мигрантов

27 сентября 2023 06:23
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Наплыв мигрантов на границе США и Мексики – в городе Эль-Пасо десятки тысяч человек. Местные власти заявили, что не справляются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе США и Мексики фиксируют наплыв мигрантов-1

Ежедневно сюда прибывают по 2 000 граждан Венесуэлы, Мексики и других стран. Миграционные центры заполнены. Приходится расселять людей в других городах. В мае в США завершилось действие особого режима, связанного с пандемией. Ранее из-за него мигрантам могли отказать в убежище.

# Беженцы # Фотофакт

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