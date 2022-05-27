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На грани голода оказались почти 77 млн человек. В Бразилии растёт бедность

27 мая 2022 09:01
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Новости Бразилии. В Бразилии растет бедность. Количество людей, которые не могут позволить купить себе или своей семье еду, стремительно увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На грани голода оказались почти 77 млн человек. В Бразилии растёт бедность-1

На грани голода оказались почти 77 миллионов человек, или 36 % жителей страны. Это исторический рекорд. Таковы данные исследования, проведенного институтом социальной политики. Люди оказались в такой тяжелой ситуации, несмотря на то, что Бразилия является одним из ведущих производителей сельхозпродукции в мире. Но дорожающие продукты питания становятся все более недоступными для бразильцев.

# Экономический кризис # Фотофакт

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