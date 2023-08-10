На Гавайях масштабные лесные пожары уничтожили часть курортных зон, как минимум 6 человек погибли

Новости США. Масштабные лесные пожары бушуют на Гавайях. Они привели к гибели по меньшей мере шести человек. Огонь уже полностью уничтожил часть курортных зон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На популярных у туристов островах Мауи и Биг-Айленд пламя полыхает в жилых кварталах.

В поисках спасения местные жители бросались в океан, где их подбирала береговая охрана. В трех городах власти перекрыли дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются серьезные перебои с сотовой связью, люди не могут дозвониться до экстренных служб. На островах объявлено чрезвычайное положение.