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На Гавайях масштабные лесные пожары уничтожили часть курортных зон, как минимум 6 человек погибли

10 августа 2023 09:13
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Новости США. Масштабные лесные пожары бушуют на Гавайях. Они привели к гибели по меньшей мере шести человек. Огонь уже полностью уничтожил часть курортных зон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На популярных у туристов островах Мауи и Биг-Айленд пламя полыхает в жилых кварталах.

На Гавайях масштабные лесные пожары уничтожили часть курортных зон, как минимум 6 человек погибли-1

В поисках спасения местные жители бросались в океан, где их подбирала береговая охрана. В трех городах власти перекрыли дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются серьезные перебои с сотовой связью, люди не могут дозвониться до экстренных служб. На островах объявлено чрезвычайное положение.

На Гавайях масштабные лесные пожары уничтожили часть курортных зон, как минимум 6 человек погибли-4

Для оказания помощи в ликвидации пожаров власти привлекли национальную гвардию, однако пока огонь продолжает распространяться.

# Пожар # Новости США # Фотофакт

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