На Гавайях кусок лавы размером с баскетбольный мяч попал в судно с туристами

Новости мира. На Гавайях кусок застывшей лавы из вулкана попал в судно с туристами: пострадали 23 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Вулканическое ядро размером с баскетбольный мяч пробило крышу лодки. У одной из пострадавших перелом бедра, остальные госпитализированы с ожогами и царапинами.