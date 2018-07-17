Прямой эфир

На Гавайях кусок лавы размером с баскетбольный мяч попал в судно с туристами

17 июля 2018 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. На Гавайях кусок застывшей лавы из вулкана попал в судно с туристами: пострадали 23 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На Гавайях кусок лавы размером с баскетбольный мяч попал в судно с туристами-1


Вулканическое ядро размером с баскетбольный мяч пробило крышу лодки. У одной из пострадавших перелом бедра, остальные госпитализированы с ожогами и царапинами.

На Гавайях кусок лавы размером с баскетбольный мяч попал в судно с туристами-3


Напомним, извержение вулкана Килауэа началось в мае и превратило близлежащие территории в зону бедствия. Лава уничтожила почти 700 домов, а также дороги и объекты инфраструктуры.

# Извержение вулкана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Относятся как к рабам. Сотрудники европейских авиакомпаний готовятся к забастовке
17 июля 2018 10:26

Относятся как к рабам. Сотрудники европейских авиакомпаний готовятся к забастовке

Польский турист сорвался в ущелье при подъеме на гору Казбек
17 июля 2018 09:35

Польский турист сорвался в ущелье при подъеме на гору Казбек

Люди сгорели заживо: в Бразилии столкнулись 11 автомобилей
17 июля 2018 09:13

Люди сгорели заживо: в Бразилии столкнулись 11 автомобилей