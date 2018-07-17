На Гавайях кусок лавы размером с баскетбольный мяч попал в судно с туристами

Новости мира. На Гавайях кусок застывшей лавы из вулкана попал в судно с туристами: пострадали 23 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. На Гавайях кусок застывшей лавы из вулкана попал в судно с туристами: пострадали 23 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вулканическое ядро размером с баскетбольный мяч пробило крышу лодки. У одной из пострадавших перелом бедра, остальные госпитализированы с ожогами и царапинами.
Напомним, извержение вулкана Килауэа началось в мае и превратило близлежащие территории в зону бедствия. Лава уничтожила почти 700 домов, а также дороги и объекты инфраструктуры.