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На Гавайях из-за пожаров полностью уничтожен популярный у туристов исторический город

11 августа 2023 07:16
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Новости США. Из-за лесных пожаров на Гавайях погибли по меньшей мере 53 человека. По данным СМИ, огонь распространялся особенно стремительно из-за засухи и сильного ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Гавайях из-за пожаров полностью уничтожен популярный у туристов исторический город-1

На северо-западе острова полностью уничтожен исторический город Лахайна, который был очень популярным у туристов. По информации местных властей, пожары бушевали всю ночь, вынуждая жителей острова нырять в океан, чтобы спастись. Ранее стало известно, что около 300 зданий разрушены или пострадали. Лесные пожары продолжаются. На оценку полного размера ущерба могут потребоваться недели или месяцы.

# Пожар # Новости США # Фотофакт

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