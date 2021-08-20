На Гаити после землетрясения бандиты нападают на гуманитарные грузовики и крадут врачей

Новости Гаити. На Гаити после мощного землетрясения столкнулись с бандитизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если в столице власти еще смогли договориться с вооруженными группировками, чтобы те не нападали на грузовики с гуманитарным грузом, то в других районах никто не дает гарантии безопасности.