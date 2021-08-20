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На Гаити после землетрясения бандиты нападают на гуманитарные грузовики и крадут врачей

20 августа 2021 11:43
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Новости Гаити. На Гаити после мощного землетрясения столкнулись с бандитизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Гаити после землетрясения бандиты нападают на гуманитарные грузовики и крадут врачей-1

Если в столице власти еще смогли договориться с вооруженными группировками, чтобы те не нападали на грузовики с гуманитарным грузом, то в других районах никто не дает гарантии безопасности.

На Гаити после землетрясения бандиты нападают на гуманитарные грузовики и крадут врачей-4

В стране от бандитов страдают даже врачи и волонтеры. Несколько медиков были похищены, из-за чего вынуждены были закрыться госпитали. Этим хаосом воспользовались и заключенные – несколько десятков сбежали из тюрьмы.

Землетрясение произошло на Гаити 14 августа, разрушено более 3 000 зданий. Свыше 2 000 человек погибли.

# Нападение # Фотофакт

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