На Гаити после землетрясения бандиты нападают на гуманитарные грузовики и крадут врачей

Новости Гаити. На Гаити после мощного землетрясения столкнулись с бандитизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Гаити. На Гаити после мощного землетрясения столкнулись с бандитизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если в столице власти еще смогли договориться с вооруженными группировками, чтобы те не нападали на грузовики с гуманитарным грузом, то в других районах никто не дает гарантии безопасности.
В стране от бандитов страдают даже врачи и волонтеры. Несколько медиков были похищены, из-за чего вынуждены были закрыться госпитали. Этим хаосом воспользовались и заключенные – несколько десятков сбежали из тюрьмы.
Землетрясение произошло на Гаити 14 августа, разрушено более 3 000 зданий. Свыше 2 000 человек погибли.