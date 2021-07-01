На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в Турции и Грузии отменён комендантский час

Постепенное выздоровление. На фоне улучшения эпидобстановки многие страны ослабляют карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Постепенное выздоровление. На фоне улучшения эпидобстановки многие страны ослабляют карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Турции с 1 июля к обычным часам работы возвращаются все госучреждения. Полностью отменен комендантский час. Жесткое правило действовало в стране с ноября 2020 года. Несколько месяцев жители не могли выходить на улицу в ночное время и в выходные дни.
Самый продолжительный в истории страны комендантский час завершен теперь и в Грузии. Латвия между тем отменила режим ЧС в системе здравоохранения. К привычной жизни возвращаются французы. Теперь жители могут посещать массовые культурные и спортивные мероприятия, а также сидеть не только на летних террасах, но и внутри ресторанов.