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На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в Турции и Грузии отменён комендантский час

01 июля 2021 08:13
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Постепенное выздоровление. На фоне улучшения эпидобстановки многие страны ослабляют карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в Турции и Грузии отменён комендантский час-1

Так, в Турции с 1 июля к обычным часам работы возвращаются все госучреждения. Полностью отменен комендантский час. Жесткое правило действовало в стране с ноября 2020 года. Несколько месяцев жители не могли выходить на улицу в ночное время и в выходные дни.

На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в Турции и Грузии отменён комендантский час-4

Самый продолжительный в истории страны комендантский час завершен теперь и в Грузии. Латвия между тем отменила режим ЧС в системе здравоохранения. К привычной жизни возвращаются французы. Теперь жители могут посещать массовые культурные и спортивные мероприятия, а также сидеть не только на летних террасах, но и внутри ресторанов.

# Коронавирус # Фотофакт

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