На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в Турции и Грузии отменён комендантский час

Постепенное выздоровление. На фоне улучшения эпидобстановки многие страны ослабляют карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Турции с 1 июля к обычным часам работы возвращаются все госучреждения. Полностью отменен комендантский час. Жесткое правило действовало в стране с ноября 2020 года. Несколько месяцев жители не могли выходить на улицу в ночное время и в выходные дни.