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На Филиппинах пассажирский автобус рухнул в овраг: 20 человек погибли, 25 – пострадали

21 марта 2018 09:11
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Новости Филиппин. Крупное ДТП на филиппинском острове Миндоро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пассажирский автобус выехал с трассы и провалился в овраг.

На Филиппинах пассажирский автобус рухнул в овраг: 20 человек погибли, 25 – пострадали-1

Жертвами аварии стали около 20 человек. Не менее 25 пострадавших спасателям удалось вынести из разбитого транспортного средства и доставить в больницы.

Что стало причиной автокатастрофы – неясно. Водитель автобуса погиб. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

# Фотофакт # Авария

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