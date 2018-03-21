На Филиппинах пассажирский автобус рухнул в овраг: 20 человек погибли, 25 – пострадали

Новости Филиппин. Крупное ДТП на филиппинском острове Миндоро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пассажирский автобус выехал с трассы и провалился в овраг.

Жертвами аварии стали около 20 человек. Не менее 25 пострадавших спасателям удалось вынести из разбитого транспортного средства и доставить в больницы.

Что стало причиной автокатастрофы – неясно. Водитель автобуса погиб. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.