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На Филиппинах извергается вулкан Тааль: людей эвакуируют

14 января 2020 07:01
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Новости мира. Белорусское посольство в Индонезии рекомендует воздержаться от посещения юго-западной части филиппинского острова Лусон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной стало начало извержения вулкана Тааль.

На Филиппинах извергается вулкан Тааль: людей эвакуируют-1

Он расположен всего в 65 километрах от столицы страны – Манилы. Под угрозой оказались 200 тысяч жителей региона. 45 тысяч человек, включая туристов, уже эвакуированы из зоны вулканической активности. Всего было зафиксировано 75 подземных толчков.

На Филиппинах извергается вулкан Тааль: людей эвакуируют-4

В Маниле закрыты школы, некоторые правительственные учреждения и фондовая биржа. Властям пришлось отменить 240 авиарейсов.

На Филиппинах извергается вулкан Тааль: людей эвакуируют-7

Всего Тааль извергался в общей сложности 33 раза. В 1911 году он стал причиной гибели 1300 человек, а последний раз его активность была зафиксирована в 1977-м году.

На Филиппинах извергается вулкан Тааль: людей эвакуируют-10

# Извержение вулкана # Фотофакт

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