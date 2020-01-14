На Филиппинах извергается вулкан Тааль: людей эвакуируют

Новости мира. Белорусское посольство в Индонезии рекомендует воздержаться от посещения юго-западной части филиппинского острова Лусон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной стало начало извержения вулкана Тааль.

Он расположен всего в 65 километрах от столицы страны – Манилы. Под угрозой оказались 200 тысяч жителей региона. 45 тысяч человек, включая туристов, уже эвакуированы из зоны вулканической активности. Всего было зафиксировано 75 подземных толчков.

В Маниле закрыты школы, некоторые правительственные учреждения и фондовая биржа. Властям пришлось отменить 240 авиарейсов.