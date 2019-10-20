На фестивале шоколада в Италии в 2019-м ожидают больше миллиона гостей

Новости Италии. В Италии проходит самое сладкое событие осени – фестиваль шоколада. Центром притяжения сладкоежек со всей Европы стал город Перуджа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостям праздника предлагают отведать всевозможные виды лакомства, а также насладиться творчеством шоколатье со всего мира. На суд зрителей представлены десятки сладких скульптур.