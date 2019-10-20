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На фестивале шоколада в Италии в 2019-м ожидают больше миллиона гостей

20 октября 2019 11:53
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Новости Италии. В Италии проходит самое сладкое событие осени – фестиваль шоколада. Центром притяжения сладкоежек со всей Европы стал город Перуджа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фестивале шоколада в Италии в 2019-м ожидают больше миллиона гостей-1

Гостям праздника предлагают отведать всевозможные виды лакомства, а также насладиться творчеством шоколатье со всего мира. На суд зрителей представлены десятки сладких скульптур.

На фестивале шоколада в Италии в 2019-м ожидают больше миллиона гостей-4

Этот фестиваль в Италии проводят ежегодно и его популярность только возрастает. Ожидается, что в этот раз его посетят свыше миллиона человек.

На фестивале шоколада в Италии в 2019-м ожидают больше миллиона гостей-7

# Фестиваль # Фотофакт

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