На Донбассе 27 декабря обменяются пленными: стороны передадут 380 человек

Новости Украины. Обмен пленными должен пройти 27 декабря на Донбассе. Точное место в целях безопасности держат в секрете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Киев передаст самопровозглашенным республикам 306 человек, а они, в свою очередь, 74.

Над освобождением пленных несколько суток работали всевозможные компетентные ведомства. Кроме того, были задействованы возможности в рамках «нормандского формата», помощь церкви, а также партнеров из международных правозащитных организаций и из США.