На Донбассе 27 декабря обменяются пленными: стороны передадут 380 человек

Новости Украины. Обмен пленными должен пройти 27 декабря на Донбассе. Точное место в целях безопасности держат в секрете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Украины Петр Порошенко отметил: достичь такого прогресса удалось лишь благодаря минским соглашениям.
Киев передаст самопровозглашенным республикам 306 человек, а они, в свою очередь, 74.
Над освобождением пленных несколько суток работали всевозможные компетентные ведомства. Кроме того, были задействованы возможности в рамках «нормандского формата», помощь церкви, а также партнеров из международных правозащитных организаций и из США.