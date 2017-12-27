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На Донбассе 27 декабря обменяются пленными: стороны передадут 380 человек

27 декабря 2017 08:06
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Новости Украины. Обмен пленными должен пройти 27 декабря на Донбассе. Точное место в целях безопасности держат в секрете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Украины Петр Порошенко отметил: достичь такого прогресса удалось лишь благодаря минским соглашениям.

На Донбассе 27 декабря обменяются пленными: стороны передадут 380 человек-1

Киев передаст самопровозглашенным республикам 306 человек, а они, в свою очередь, 74.

Над освобождением пленных несколько суток работали всевозможные компетентные ведомства. Кроме того, были задействованы возможности в рамках «нормандского формата», помощь церкви, а также партнеров из международных правозащитных организаций и из США.

# Фотофакт # Петр Порошенко # Война в Украине

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