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На Чили обрушилась снежная буря. В стране транспортный коллапс

11 июля 2022 08:26
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Новости Чили. На Чили обрушилась снежная буря. Погодное явление спровоцировало транспортный коллапс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Чили обрушилась снежная буря. В стране транспортный коллапс-1

Сотни легковых и грузовых автомобилей оказались заблокированными на склоне горы. Их просто замело. На месте работает полиция. Правоохранители помогают эвакуировать людей из машин. А местная армия расчищает дороги. Всего было эвакуировано около 500 человек.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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