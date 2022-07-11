На Чили обрушилась снежная буря. В стране транспортный коллапс

Новости Чили. На Чили обрушилась снежная буря. Погодное явление спровоцировало транспортный коллапс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чили. На Чили обрушилась снежная буря. Погодное явление спровоцировало транспортный коллапс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотни легковых и грузовых автомобилей оказались заблокированными на склоне горы. Их просто замело. На месте работает полиция. Правоохранители помогают эвакуировать людей из машин. А местная армия расчищает дороги. Всего было эвакуировано около 500 человек.