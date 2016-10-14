На Бермудских островах из-за урагана Николь более 80 % жителей остались без света

Ураган Николь, который обрушился на Бермудские острова, оставил без света более 80 % потребителей, проживающих на заморской территории Великобритании в западной Атлантике. В результате удара стихии с домов сорвана кровля, вырваны с корнем деревья и перевернуты лодки.

Никто из людей серьезно не пострадал. Ураган ослаб до второй категории и покинул Бермуды.

Ожидается, что шторм утихнет в ближайшие дни. Тем временем, число жертв урагана Мэтью на юго-востоке США возросло до 42, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.