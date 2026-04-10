На Бали ликвидировали «русские» и «украинские» деревни – в чем причина

Власти Бали ликвидировали так называемые «русские» и «украинские» деревни в Убуде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора острова И Ваяна Костера.

Ранее часть иностранцев не только отдыхала, но и вела бизнес, компактно проживая в отдельных районах.

Губернатор заявил, что такая практика противоречит местным правилам и культурной политике. После проверок и принятых мер эти неформальные сообщества были устранены. Иностранцам разрешено жить на острове только с соблюдением законов и местных норм.

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