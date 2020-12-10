На Байкале произошло сильное землетрясение магнитудой 5,5

Новости России. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Байкале. Подземные толчки ощущали жители семи районов Бурятии, Иркутска и Улан-Удэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпицентр природного катаклизма находился под озером на глубине двух километров. По словам специалистов, этот природный катаклизм стал самым сильным для середины Байкала с 1999 года. Информации о серьезных разрушениях и пострадавших пока не поступало.